In Sachsen können Kneipen und Restaurants, Hotels und Ferienwohnungen ab dem 15. Mai wieder öffnen. Die Regelung gelte für den Innen- und den Außenbereich, erklärten Ministerpräsident Kretschmer und mehrere Fachminister am Mittwoch. Es gelten strenge und detaillierte Regeln zum Abstand und der Art der Bedienung bis hin zur Gestaltung von Speisekarten. Besucher aus anderen Bundesländern sind willkommen. Sachsen müssen bei eigenen Reisen die Regeln des jeweiligen Bundeslandes befolgen. Ab 18. Mai können alle Geschäfte wieder öffnen unabhängig von ihrer Größe. Für Schulen und Kitas wurden weitgehende Öffnungen in Aussicht gestellt, hier wird das Konzept bis Freitag fertig. Im gesamten Kulturbereich sollen wieder mehr Veranstaltungen möglich sein, auch dazu werden derzeit letzte Einzelheiten besprochen. Bislang sei vieles verboten worden mit einigen Ausnahmen. Jetzt werde vieles wieder erlaubt, solange die Regeln eingehalten werden, so der Tenor der Regierung.