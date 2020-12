Ab heute gelten für die Landeshauptstadt Dresden stärkere Einschränkungen für die Versammlungsfreiheit. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt seit mehr als fünf Tagen über dem Wert von 300. Nach den Regelungen der sächsischen Corona-Schutzverordnung müssen damit Versammlungen auf eine Teilnehmerzahl von maximal zehn Personen begrenzt werden. Diese Regelung greift vom heutigen Donnerstag an, teilte die Stadt mit.

Die sächsische Landeskirche appelliert an die evangelisch-lutherischen Gemeinden, angesichts der Corona-Pandemie ihre Angebote zu Weihnachten abzuwägen. Es solle geprüft werden, welche Form des Gottesdienstes zu Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen angesichts der Ausbreitung des Coronavirus "sinnvoll und verantwortlich ist", heißt es in der Corona-Verordnung der Landeskirche.