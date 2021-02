In Tschechien hat die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen Corona-Infektionen die Schwelle von einer Million überschritten. Das entspricht fast jedem zehnten Einwohner. Innerhalb von 24 Stunden kamen 9.057 neue Fälle hinzu, wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Prag hervorgeht. Insgesamt starben bislang 16.683 Menschen, die nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert waren. Tschechien hat rund 10,7 Millionen Einwohner. Besonders angespannt ist die Lage weiter in der Verwaltungsregion um Karlsbad (Karlovy Vary), die ans Erzgebirge und Vogtland grenzt. Dort war gestern kein einziges Intensivbett mehr für Covid-19-Patienten frei.

In Zeiten von Corona richtet sich die Parfümerie-Kette Douglas zunehmend auf das Online-Geschäft aus. Wie Thomas Schneider von der Gewerkschaft Verdi MDR SACHSEN mitteilte, schließt die Kette in Leipzig zwei ihrer vier Filialen. Betroffen sind die Geschäfte in der Grimmaischen Straße und im Allee-Center. Ihre Schließung sei zum 31. Januar kommenden Jahres geplant. Damit drohe jeweils neun Beschäftigten die Kündigung. Neben dem Online-Geschäft will Douglas laut Schneider künftig auf sogenannte Megastores setzen. Die Leipziger Filialen in der Petersstraße und im Paunsdorf Center sollen erhalten bleiben.