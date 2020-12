Die Heilsarmee kann in diesen Jahr Bedürftige nicht wie gewohnt unterstützen. Erstmals seit über 20 Jahren kann in Dresden ein Essen für 150 Menschen nicht auf einem Schiff der Dampferflotte stattfinden. Ausweichstandort ist die sogenannte Wärmehalle, die ansonsten als Herberge für kalte Nächte dient. In Chemnitz kann die Heilsarmee ihr Haus für Bedürftige nicht öffnen, stattdessen wird aus einem Wagen heraus Essen in der Innenstadt ausgeteilt. "Zwei Leute sind maximal vor Ort, das Essen wird ausgegeben, die Leute müssen sich das Essen nehmen und sich entfernen wieder von dem Einsatzwagen", erzählt Heilsarmee-Kapitän Matthias Lindner.