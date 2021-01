Semperoper und Schauspielhaus in Dresden bleiben wegen der Corona-Pandemie bis Ende März geschlossen. Ein Sprecher des Kulturministeriums sagte, das anhaltend hohe Infektionsgeschehen lasse keine Lockerungen für Publikumsverkehr und Spielbetrieb erwarten. Hintergrund der Entscheidung sei zudem die nötige Planungssicherheit etwa für die Erstellung des Spielplans oder den Verkauf von Tickets. Der aktuelle Lockdown für die Theater galt ursprünglich bis Ende Februar.

Die TU Chemnitz lädt noch bis 21. Januar 2021 zu den 2. Virtuellen TUCtagen ein. Auf der Website der Hochschule und ihren Social-Media-Kanälen werden Video-Clips, Sprechstunden, Präsentationen und Live-Chats speziell für Studieninteressierte angeboten, hieß es. Zudem werde am heute, dem sachsenweiten Tag der offenen Hochschultür, von 9 bis 18 Uhr, ein besonderer Event-Tag stattfinden. Heute beantwortet die Zentrale Studienberatung der TU Chemnitz am Telefon Fragen zum Studium und zur Einschreibung. Auch die Studienberaterinnen und -berater sollen über den Instagram-Kanal-der TU Chemnitz, über Chats und per E-Mail (studienberatung@tu-chemnitz.de) erreichbar sein.