08:50 | Baugewerbe wächst trotz Pandemie

Das Bauhauptgewerbe in Deutschland hat sich in seinem Wachstumskurs von der Corona-Pandemie nicht bremsen lassen. Im September lagen die Umsätze zwei Prozent über dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Auch die Zahl der Beschäftigten hat innerhalb eines Jahres um 1,2 Prozent zugelegt. Für die ersten neun Monate des Jahres können die Betriebe sogar ein Umsatzplus von 3,4 Prozent verbuchen. Die Zahl der Beschäftigten überstieg im Schnitt den Vorjahreswert um 1,5 Prozent.



In den ersten neun Monaten ging lediglich der Umsatz mit dem Bau von Straßen und Bahnstrecken leicht um 0,3 Prozent zurück. Alle anderen Bereiche liegen besser als im Vorjahreszeitraum. Herausragend waren dabei der Leitungstiefbau (+9,6 Prozent), Abbrucharbeiten (+9,3 Prozent) und das Zimmererhandwerk (+8,9 Prozent).

08:24 Uhr | Ansturm auf Geistertickets für Dresden gegen Darmstadt

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat für das DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt bereits 17.500 sogenannte Geistertickets verkauft. Nach wenigen Stunden musste gestern der Verkauf im Dynamo-Fanshop am Stadion vorerst gestoppt werden, weil alle vorhandenen Tickets ausverkauft waren. Heute sollen wieder Karten erhältlich sein.



Dynamo hofft, bis zum Spiel am 22. Dezember insgesamt 30.000 Geistertickets zu verkaufen. Der Erlös soll die Verluste der Sportgemeinschaft Dynamo abfedern. Für die aktuelle Spielzeit rechnet der Verein unter anderem wegen fehlender Zuschauer mit einem Minus von bis zu sechs Millionen Euro.

08:04 Uhr | Bibliotheken in Dresden schließen und bieten Lieferservice

Die Städtischen Bibliotheken in Dresden sind ab Montag wegen der Corona-Pandemie geschlossen - zunächst bis zum 10. Januar. Auch die Rückgabeautomaten in der Bibliothek Neustadt und der Zentralbibliothek können in dieser Zeit nicht genutzt werden. Entliehene Medien werden bis mindestens zwei Wochen nach der Wiedereröffnung automatisch verlängert, teilte die Bibliothek mit.



Besitzer eines gültigen Bibliotheksausweises können sich in der Zeit vom 14. Dezember bis zum 10. Januar Medien nach Hause bestellen - für 6 Euro pro Lieferung. Auch die Sächsische Landesbibliothek in Dresden bleibt ab Montag geschlossen.

07:30 Uhr | FDP-Politiker kritisiert schleppende Auszahlung der Novemberhilfen

Der sächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst hat die schleppende Auszahlung der Novemberhilfen des Bundes für Unternehmen in der Corona-Pandemie beklagt. "Auch in Sachsen (...) ist gerade einmal ein Bruchteil der beantragten Hilfsgelder ausgezahlt. Die Unternehmen, die um ihre Existenz und die gefährdeten Arbeitsplätze kämpfen, werden durch eine unglaublich schwerfällige Bürokratie im Regen stehen gelassen", sagte er.



Herbst hält es für "absolut inakzeptabel", dass es offenbar keine funktionierende Software gibt, um die Antragsflut auf Novemberhilfen zeitnah abzuarbeiten. Herbst hatte im Bundestag den Stand der Auszahlung erfragt. Demnach wurden in Sachsen mit Stand 7. Dezember 6.560 Anträge mit einem Volumen von insgesamt rund 86,5 Millionen Euro gestellt, aber nur knapp 13,8 Millionen Euro wurden bereits ausgezahlt.

07:20 Uhr | Polizei in und um Leipzig will stärker kontrollieren

Die Polizeidirektion Leipzig hat angekündigt, Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung in den Landkreisen um Leipzig und in der Stadt Leipzig konsequenter zu ahnden. Hintergrund seien die weiter steigenden Zahlen von Corona-Infizierten und die Todesfälle in diesem Zusammenhang, hieß es. Allein am Dienstag seien 156 Verstöße festgestellt und Ermahnungen ausgesprochen worden.



Nach der Ankündigung will es die Polizei offenbar in Zukunft nicht mehr bei Ermahnungen belassen. Die Corona-Schutzverordnung sieht Bußgelder je nach Verstoß ab 60 Euro vor.

07:05 Uhr | Oberlausitzer Händler verabschieden sich von Kunden vor Lockdown

Die Gewerbetreibenden in den Oberlausitzer Städten bereiten sich auf den Lockdown vor. So teilte der Aktionsring Görlitz mit, dass am Freitag und Sonnabend der Weihnachtsmann zum letzten Mal in diesem Jahr in der Innenstadt unterwegs sein wird.



In Weißwasser wollen die Händler vor der Schließung am Montag ihren Kunden noch einmal Gelegenheit für den Weihnachtseinkauf geben. Deshalb öffnen sie ihre Geschäfte am Sonnabend bis 18 Uhr. In Bautzen gibt die Stadtverwaltung allen Gewerbetreibenden die Möglichkeit, ihre aktuellen Angebote kostenlos über die Internetseite zu kommunizieren.

06:56 Uhr | Staatliche Museen und Theater bleiben bis Ende Februar zu

Staatliche Museen und Theater in Sachsen bleiben zunächst bis Ende Februar 2021 geschlossen. Das hat Kulturministerin Barbara Klepsch gestern mit den Chefinnen und Chefs der betroffenen Einrichtungen entschieden. Den Kunst- und Kulturinstitutionen ermögliche dies mehr Planungssicherheit, hieß es aus dem Minsterium. Damit können die Einrichtungen auch in den sächsischen Winterferien nicht besucht werden.

Mitte Januar 2021 wird sich die Ministerin den Angaben zufolge erneut mit den Vertretern der Einrichtungen treffen und über das weitere Vorgehen beraten.

06:31 Uhr | IHK Leipzig befürchtet Ansturm auf Innenstädte

Die Industrie- und Handelskammer Leipzig rechnet mit einem Besucherandrang am Wochenende in den Innenstädten unmittelbar vor dem harten Lockdown. IHK-Präsident Kristian Kirpal sagte dem MDR, das sei für das Infektionsgeschehen nicht dienlich. Kirpal befürchtet zudem, dass viele Kunden ihren Weihnachtseinkauf ab nächster Woche in benachbarten Bundesländern erledigten, wo die Geschäfte offen blieben.



Hier hätte sich Sachsen mit den anderen Ländern abstimmen müssen, kritisierte der Kammerpräsident. Auch sei unklar, ob den Händlern das Abholen von Ware oder das Anliefern erlaubt bleibe. Die Landesregierung in Dresden lasse zu vieles im Unklaren.

06:15 Uhr | Bundespolizei kontrolliert verstärkt an Grenzen

Aufgrund der kritischen Corona-Lage in Sachsen und den Nachbarländern hat die Bundespolizei ihre Kontrollen an den EU-Binnengrenzen zu Tschechien und Polen verstärkt. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, es gebe weiterhin "Grenzverkehr ohne triftigen Grund". Dieser ist nicht erlaubt. Sofern Anhaltspunkte vorliegen, dass Reisende die infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen nicht einhalten, würden deren Daten erhoben und dem zuständigen Gesundheitsamt übermittelt, hieß es. Dabei achteten die Beamten auch auf Symptome der Reisenden, die auf eine Corona-Infektion hindeuten könnten. Die Kontrollen finden den Angaben zufolge in Absprache und mitunter auch gemeinsam mit der sächsischen Landespolizei und kommunalen Ordnungsbehörden statt.



Ferner kontrolliere die Bundespolizei täglich die Einhaltung der Maskenpflicht in Zügen und auf Bahnhöfen, so der Sprecher. In Hellendorf nahe des Grenzübergangs nach Petrovice kontrollieren Polizei, Bundespolizei und die Polizeibehörde des Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gemeinsam den kleinen Grenzverkehr. Bildrechte: Tino Plunert

05:49 Uhr | Verfassungsschutz warnt vor Gewaltbereitschaft bei Querdenkern

Der Bundesverfassungsschutz warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft bei der Querdenken-Bewegung. Laut einer Stellungnahme, die den Funke-Medien vorliegt, lassen Anfeindungen sowie Angriffe auf Polizisten und Journalisten darauf schließen. Vor allem Demonstrationen mit vielen Teilnehmern wohne ein erhöhtes Eskalationspotenzial inne, heiß es dort.



Die Innenminister von Bund und Ländern beraten heute in Berlin über den Umgang mit der Querdenken-Bewegung. In Baden-Württemberg hat Innenminister Thomas Strobl bereits angekündigt, dass der Landesverfassungsschutz die Bewegung beobachten wird. Es gebe erste tatsächliche Anhaltspunkte für eine extremistische Bestrebung, hieß es zur Begründung.

05:39 Uhr | Schärfere Regeln in vier Landkreisen