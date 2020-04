In Kamenz wird eine Corona-Ambulanz aufgebaut. Wie das Landratsamt Bautzen mitteilte, wurde bereits eine Strecke mit sieben Testsplätzen eingerichtet, die auf 14 Plätze erweitert werden könne. Die Ambulanz soll noch in dieser Woche in Betrieb gehen. Auch in Radeberg ist eine Corona-Anlaufpraxis geplant. Bereits aktiv sind die Praxen in Hoyerswerda und Bautzen. Die Tests in den Corona-Ambulanzen werden durch niedergelassene Ärzte vorgenommen.