Rechtzeitig vor dem Start der Sommerferien kehren viele städtische Kultureinrichtungen in den Regelbetrieb zurück. Wie es aus dem Rathaus Annaberg-Buchholz hieß, öffnen in der Erzgebirgsstadt etwa die Tourist-Information sowie das Erlebnismuseum "Manufaktur der Träume" jetzt täglich von 10 bis 18 Uhr ihre Pforten. In Plauen gehen das Vogtlandmuseum und das Spitzenmuseum in den Regelbetrieb über. Nach und nach seien alle Ausstellungsflächen der beiden Häuser wieder für Besucher zugänglich, so die Stadtverwaltung.