Das Coronavirus hat Auswirkungen auf die Regionalliga der Ringer. Zwar dürfen die Kämpfer wieder auf die Matte, allerdings hat der RSK Gelenau am Sonnabend keinen Gegner. Der 1. Luckenwalder SC hat sich kurzfristig aus der Liga zurückgezogen, weil zwei Sportler positiv auf Corona gestestet wurden. Für die Fans wurde kurzfristig Ersatz gefunden: Im Sportareal "Erzgebirgsblick" tritt Gelenau II/Chemnitz gegen den WKG Weißwasser/Cottbus an. Zuschauer werden gebeten, vorab die sogenannte Erklärung zur Symptomfreiheit auszudrucken und ausgefüllt mitzubringen .

Angesichts steigender Corona-Zahlen müssen sich die Sachsen auf mehr Beschränkungen einstellen. Gesundheitsministerin Petra Köpping will am Donnerstag in Dresden die neue Corona-Schutzverordnung für den Freistaat vorstellen. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich das Kabinett auf strengere Corona-Regeln verständigt. Mit der neuen Verordnung soll es in Sachsen einen Stufenplan geben, der dann unter anderem eine Sperrstunde in der Gastronomie sowie eine Begrenzung bei Familienfeiern vorsieht. Die aktuelle Verordnung gilt eigentlich noch bis zum 2. November. Wegen der schnell steigenden Fallzahlen sollen die Änderungen aber vorgezogen werden.