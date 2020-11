Nach einem tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung bei einem Anti-Corona-Spaziergang in Pirna Anfang Mai ist jetzt ein 27-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss der Mann eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro bezahlen.

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen befinden sich immer mehr Schulen nicht mehr im Regelbetrieb. In Sachsen gibt es nach Angaben des Kultusministerum an 170 von 1.374 öffentlichen Schulen nur noch eingeschränkten Präsenzunterricht. Eine Schule musste vorübergehend geschlossen werden (Stand 45. Kalenderwoche). Bundesweit sind laut einem Bericht der Funke-Mediengruppe mehr als 3.000 von insgesamt 40.000 Schulen nicht im Regelbetrieb. Die Zeitungen berufen sich auf Angaben der Bundesländer. So befinden sich allein in Nordrhein-Westfalen Schüler von mehr als 550 Schulen in Quarantäne.