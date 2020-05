Der an der TU Bergakademie Freiberg aufgelegte Corona-Sonderfonds für bedürftige Studenten wird stark nachgefragt. Bislang sind den Angaben zufolge rund 50 Anträge auf Unterstützung eingegangen. Insgesamt stehen über den Fonds 40.000 Euro bereit. Auch Gutscheine werden ausgereicht. Rektor Klaus-Dieter Barbknecht kündigte auf Anfrage von MDR SACHSEN an, dass die ersten Gelder bereits in dieser Woche fließen sollen.



Eine Erweiterung der Spenden-Aktion ist angedacht. "Es soll denen zugute kommen, die zum Beispiel einen Jobverlust haben, weil sie jetzt nicht mehr als Nebenjob in der Gastronomie gearbeitet haben oder weil die Eltern in Bedrängnis gekommen sind , durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit und nicht mehr so unterstützen können", sagte Barbknecht. Es gehe darum, auch die Miete abzusichern. Die Gutscheine gelten in Freiberger Läden und helfen neben den Studenten auch den Geschäftsleuten in der Bergstadt.