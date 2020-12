Kliniken in Sachsen-Anhalt nehmen in den kommenden Tagen Covid-Patienten aus benachbarten Bundesländern mit knappen Kapazitäten auf. Innerhalb einer Länder-Verabredung sollen Anfang kommender Woche 30 Patientinnen und Patienten aus Sachsen und Thüringen verlegt werden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Magdeburg. Derzeit würden vorrangig in Nord- und Ostsachsen, in Südbrandenburg und in Berlin Engpässe bei Intensivbetten erwartet. In Sachsen-Anhalt seien knapp 140 reguläre Intensivbetten frei. Parallel zu den von den Ländern koordinierten Krankentransporten organisierten auch die Kliniken selbst permanent Verlegungen von Patienten zwischen Häusern. Ein Beispiel dafür nannte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand: Seine Stadt habe 15 Patientinnen und Patienten aus Sachsen aufgenommen.