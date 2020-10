10:39 Uhr | Pflegeheim Lengenfeld braucht Hilfe nach Corona-Infektionen

Im Vogtland ist ein weiteres Pflegeheim von Corona-Infektionen betroffen. Nach Angaben des Vogtlandkreises sind in einem Heim in Lengenfeld aktuell 14 Mitarbeiter und 24 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet worden. Zwei Bewohner sind gestorben. Positiv und negativ getestete Bewohner seien inzwischen in zwei räumlich getrennten Wohn-Bereichen untergebracht worden. Zur weiteren Versorgung der 60 Bewohner werde Hilfe benötigt. Gesucht werden vier Fach- bzw. Nichtfach-Kräfte.

10:30 Uhr | Ab Sonntag fünf weitere EU-Länder Risikogebiete

Die Bundesregierung hat Österreich und Italien fast komplett als Risikogebiete eingestuft. Zudem werden ab Sonntag die EU-Länder Kroatien, Slowenien, Ungarn, Bulgarien und Zypern auf die Liste Risikoliste gesetzt, informiert das Robert-Koch-Institut auf seiner Homepage.

08:55 Uhr | Freie Berufe: Bund soll Überbrückungshilfen nachschärfen

Die Landesverbände der Freien Berufe haben in einem Appell an die Bundesregierung verlangt, dass die ihre Hilfen in der Coronakrise nachschärft. Wesentlich sei, Liquidität in den Unternehmen zu belassen, um möglichst viele Unternehmen durch die Krise zu lotsen.

Einzel- und Kleinstunternehmer fielen "auf Grund massiver Webfehler durch das Sicherungsnetz. Keinen Cent könnten sie für ihre eigenen Lebenshaltungskosten einsetzen, da hier eine starre und lebensfremde Abgrenzung zu Betriebsmitteln greift", kritisieren die Freien Berufe im BFB. Sie sehen die Schieflage bei den Hilfen für Arbeitnehmer und Kleinstunternehmer weiter zunehmen.

08:43 Uhr | Nicht wegen Corona schiefes Gebiss riskieren

Die Zahnärzte haben davor gewarnt, aus Angst vor Coronavirus-Infektionen den Gang zum Zahnarzt aufzuschieben. Prophylaxe und regelmäßige Besuche sollten weiter stattfinden. "Zahnarztmuffel riskieren weit mehr als ein schiefes Gebiss. Parodontitis und Karies öffnen Krankheitserregern aller Art Tür und Tor – auch dem Coronavirus", sagte der Bundesvorsitzende des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ), Harald Schrader.

Angst vor Ansteckung beim Zahnarzt sei unbegründet, weil in deren Praxen strenge Hygieneregeln gelten. "In der Zahnarztpraxis sind Sie vor Corona besser geschützt als auf dem Weg dorthin", so der FVDZ.

07:20 Uhr | Deutliches Besucherminus in Frauenkirche Dresden

Dresdner Frauenkirche Bildrechte: MDR/Christoph Stelzner Die Frauenkirche in Dresden werden 2020 nur rund halb so viele Menschen besuchen wie 2019. Das erwartet Geschäftsführerin Maria Noth. Der Lockdown im November mache erneut Konzerte, Veranstaltungen und Kuppelbesuche unmöglich, zumindest Gottesdienst und Andacht solle es aber weiterhin geben, sagte Noth. "Auch für stilles Gebet wird die Frauenkirche ein paar Stunden am Tag offen sein."

Mehr als zwei Millionen Besucher kamen vor der Corona-Pandemie jedes Jahr in Dresdens Wahrzeichen. Heute vor 15 Jahren wurde die wiederaufgebaute Kirche feierlich geweiht.

06:41 Uhr | Müssen Zoos und Tierparks schließen?

Freizeiteinrichtungen müssen ab kommenden Montag für einen Monat schließen. Ob das auch für Zoos und Tierparks gilt, ist unklar. Im Vergleich zum März 2020 wurden bei den Bund-Länder-Gesprächen am Mittwoch Zoos nicht ausdrücklich erwähnt. Die Einrichtungen in Sachsen warten auf die Entscheidung in Dresden, wo die Landesregierung ab 17 Uhr eine neue Allgemeinverfügung vorstellt.

Im Frühjahr waren ja Zoos und Tiergärten gesondert erwähnt. Das ist jetzt nicht der Fall. Nun stellt sich natürlich die Frage: Was bedeutet das? Wir sind natürlich verunsichert und warten auf ein Signal, wie die Zoos und Tiergärten nun einzustufen sind. Stefan Teuber Leiter Tierpark Eilenburg

Auch der Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen. In der aktuellen Lage könne man keine andere Entscheidung treffen aus Verantwortung und zum Schutz der Einwohner und Gäste, hieß es. Oberbürgermeister Rolf Schmidt will heute Abend ab 18 Uhr in einem Livestream die Hintergründe erläutern.

Die Verwaltung will trotzdem die Stadt als "Weihnachtsberg" erlebbar gestalten: So soll die Innenstadt leuchten, ein Weihnachtsbaum und die große Marktpyramide aufgestellt werden und traditionelle Weihnachtsmusik vom Balkon des Rathauses erklingen. Täglich werde das Bläserquartett des Bergmusikkorps "Frisch Glück" spielen. Zudem sollen die Wochenmärkte auf dem Annaberger Markt möglichst lange weitergeführt werden. 2019 hatten mehr als 140.000 Gäste den Annaberger Weihnachtsmarkt besucht.

