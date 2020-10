07:28 Uhr | Stadt Leipzig bereitet Allgemeinverfügung vor

Leipzig bereitet derzeit eine Allgemeinverfügung für die Stadt vor. Nach Angaben der Verwaltung soll diese die neue sächsische Corona-Schutzverordnung ergänzen, die ab Sonnabend in Kraft tritt. Geprüft werde unter anderem, wo in Leipzig Testambulanzen und -praxen eingerichtet werden können, hieß es. Zudem soll geklärt werden, wie es mit der Teststation am Flughafen weitergeht, die ursprünglich Ende Oktober schließen sollte. Auch die Regelung zum Alkoholverbot in der Innenstadt im Advent ist in Vorbereitung. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz bei einem Wert über 35 Bürgern pro 100.000 Einwohner steigen, wird der Weihnachtsmarkt abgesagt.

07:07 Uhr | Gina Lückenkemper trainiert vorerst in Chemnitz

Sprinterin Gina Lückenkemper absolviert ihre Vorbereitung auf die Olympiasaison bis auf Weiteres in Chemnitz. Ihr Plan, ab Montag in die USA zu reisen, um bei Coach Lance Brauman in Florida zu trainieren, zerschlug sich durch die Corona-Pandemie. Das bestätigte Lückenkemper, EM-Zweite von 2018, mehren Medien. In Chemnitz trainiert die 23-Jährige mit Rebekka Haase bei Bundestrainer Jörg Möckel. Seit Februar ist die Athletin wegen der Reisebeschränkungen wieder in Deutschland.

06:13 Uhr | Neues Hygienekonzept des VfB Auerbach ist genehmigt

Das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises hat dem Fußball-Regionalligisten VfB Auerbach ein neues Hygienekonzept genehmigt. Das erlaubt es unter anderem, dass 500 Zuschauer am Sonnabend zum Punktspiel gegen Germania Halberstadt kommen können. Damit würden alle Dauerkartenbesitzer Zugang zum Stadion erhalten, hieß es vom VfB. Die weiteren Karten könnten bis Freitagabend im Vorverkauf oder am Spieltag an den Stadionkassen erworben werden.

05:50 Uhr | Vier Senioren aus Freitaler Pflegeheimen gestorben

In Freital sind vier Bewohner von Pflegeheimen mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Wie der Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge am späten Donnerstagabend mitteilte, handelt es sich dabei um eine Frau und drei Männer im Alter zwischen 77 und 80 Jahren. Die Bewohner seien zuvor zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht worden. Aufgrund der angespannten Lage in Pflegeeinrichtungen in Freital hat der Landkreis für zwei Einrichtungen in der Stadt Allgemeinverfügungen erlassen. Die Bundeswehr unterstützt seit Tagen die Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen, damit sich das Fachpersonal intensiver um die Bewohner kümmern kann.

05:37 Uhr | Markkleeberger Weihnachtspäckchenaktion fällt aus

Die traditionelle Markkleeberger Weihnachtspäckchenaktion für die Partnerstadt Zarnesti fällt in diesem Jahr aus. Das hat der Verein Städtepartnerschaften Markkleeberg gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen. Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen und der damit verbundenen Risiken sei weder die Sammlung in Markkleeberg noch der Transport durch die Kameraden quer durch Europa vertretbar, so Vereinsvorsitzende Uta Greischel. Rumänien ist von der zweiten Corona-Welle stark betroffen und wurde als Risikogebiet eingestuft.

05:10 Uhr | Kein Lichterglanzfest in Görlitz