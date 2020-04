In Sachsen können mehr Menschen als bisher auf eine Corona-Infektion getestet werden. Das berichten die "Sächsische Zeitung" und die "Dresdner Neuesten Nachrichten". Demnach hat das Dresdner Biotech-Unternehmen Biotype mit der Serienproduktion eines britischen Schnelltestsystems begonnen. Nach Angaben der Geschäftsführung sollen täglich bis zu 10.000 solcher Virentests gefertigt werden. Sie würden binnen zwei Stunden das Ergebnis liefern, ob eine Infektion vorliegt. Die Test seien ab sofort verfügbar.

Die Stadt Leipzig öffnet ab kommenden Dienstag vier ihrer Wertstoffhöfe. Das betrifft die Wertstoffhöfe an der Dieskaustraße, Lößniger Straße, Max-Liebermann-Straße und Augustiner Straße. "Bei der Stadtsauberkeit im öffentlichen Raum sind zunehmend illegale Ablagerungen festzustellen", begründet Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal den Schritt. Die aktuellen Abstandsregeln bleiben auch auf den Wertstoffhöfen gültig. Auch bittet die Stadtreinigung die Bürger zu prüfen, ob eine Entsorgung in der jetzigen Situation wirklich unaufschiebbar ist.

Die Landkreise Nordsachsen und Leipzig halten die Wertstoffhöfe indes weiter geschlossen. In Eilenburg ist der Wertstoffhof für Gewerbetreibende und Firmen Montag bis Freitag geöffnet.

Die Freien Wähler in Sachsen fordern für die Zeit nach Ostern eine Lockerung der Corona-Einschränkungen im Alltag. "Die Unterbrechung der Infektionskette war richtig und ist wochenlang erfolgt. Nicht eine Minute länger als nötig sollte in unsere Freiheitsrechte eingegriffen werden", sagte Steffen Große, Landeschef der Freien Wähler.

Zugleich gehe es darum, das Wirtschaftsleben wieder anzukurbeln. Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben müsse wieder in Gang kommen. Als Voraussetzung nannte der FW-Landeschef verschärfte Hygienevorschriften, darunter Desinfektionsspender und Leitlinien an allen öffentlichen Kontaktpunkten

Tierparks und Zoos sind in Sachsen geschlossen, nur das Zoopersonal kann derzeit die Tiere zu sehen. Die Einrichtungen verlieren wegen der ausbleibenden Besucher viel Geld. Der Zoo Hoyerswerda beziffert seinen Einnahmeausfall zum Saisonstart auf einen fünfstelligen Betrag - jede Woche. Der Leipziger Zoodirektor Jörg Junhold ist auch Leiter des Verbands zoologischer Gärten in Deutschland. Er hat der Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Brief geschrieben und bittet darin um 100 Millionen Euro Soforthilfe für die Zoos.