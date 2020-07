In Schellerhau findet am Sonntag der erste Naturmarkt nach der coronabedingten Pause statt. Etwa 50 Händler bieten auf dem Parkplatz vor dem Botanischen Garten ihre Waren an. Außerdem werde über Natur- und Umweltschutz informiert, sagte Heidrun Gärtner vom Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz/Osterzgebirge. Der Markt ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Im Botanischen Garten werden auch Führungen angeboten.