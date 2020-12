Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer wollen am Sonntag erneut über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie beraten - früher als ursprünglich geplant. Die Landesregierung von Baden-Württemberg erklärte, dabei sollten weitere Verschärfungen beschlossen werden, um die Neuinfektionen einzudämmen. Zugleich kündigte sie selbst ein harten Lockdown bis zum 10. Januar an. Dies hatte zuvor auch Berlin erklärt. Beide Bundesländer würden damit dem Freistaat Sachsen folgen, wo schon ab kommendem Montag weitreichende Beschränkungen für das öffentliche Leben in Kraft treten sollen.