10:23 Uhr | Sachsens Tourismuswirtschaft fordert staatliches Hilfspaket

Der Landestourismusverband Sachsen fordert angesichts der Corona-Krise ein Stabilitätspaket zum Wiederaufbau der Branche für die kommenden drei Jahre. Er wies in einer Pressemitteilung hin, dass die Branche allein in Sachsen derzeit einen Umsatzverlust von 140 Millionen Euro pro Woche erleide.



Der Verband hat nach eigenen Angaben ein Konzept für eine schrittweise Wiederaufnahme des Tourismusbetriebs ausgearbeitet, das er am Montag Ministerpräsident Michael Kretschmer übergeben will. Es sieht im ersten Schritt unter anderem vor, dass autarke Beherbergungsangebote wieder öffnen dürfen, zum Beispiel Ferienwohnungen und -häuser, Camping- und Caravaningplätze sowie Hausboote.

09:48 Uhr | Gastrobranche funkt SOS aus Oberwiesenthal

In Oberwiesenthal wollen Gastronomen und Hoteliers aus dem Erzgebirge heute zum Tag der Arbeit auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen. Geplant ist, an der Freilichtbühne 1.000 leere Stühle so aufzustellen, dass sie den Notruf SOS bilden. Initiator der Aktion ist Skisprungweltmeister und Olympiasieger Jens Weißflog. Er führt seit 1996 ein Hotel in Oberwiesenthal.



Weißflog kritisierte bei MDR SACHSEN unter anderem, dass das Kurzarbeitergeld erst nach dem vierten Monat aufgestockt wird und verwies auf die meist niedrigen Löhne in der Branche. Zudem sprach er sich dafür aus, dass die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen auf sieben Prozent nicht nur für ein Jahr, sondern dauerhaft gelten sollte.

09:30 Uhr | Pflegeheime im Freistaat Brennpunkte der Corona-Pandemie