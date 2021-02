Handwerker der Region fordern von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig klare Aussagen, unter welchen Bedingungen Unternehmen wieder öffnen können. Das geht aus einem öffentlichen Brief hervor, den die Kreishandwerkerschaften Dresden, Görlitz, Südsachsen und Bautzen veröffentlicht haben. In diesem Brief heißt es auch, Betriebe hätten auf staatliche Anordnung hin schließen müssen. Als Beispiele nannte der Kreishandwerkerschaft die Friseure, Showrooms der Autohäuser oder Badausstellungen, für die Öffnungsplan notwendig sei. Um den Unternehmern zu helfen, bedürfe es der Einführung eines Unternehmerlohnes oberhalb des Arbeitslosengeldes II.

Die Fluggesellschaft Condor hat die Wiederaufnahme von Urlaubsflügen ab Leipzig/Halle abermals verschoben. Neuer voraussichtlicher Termin ist nun der 25. März. Ursprünglich sollte es bereits in den Winterferien wieder losgehen, nun sind die Osterferien avisert. Erstes Ziel soll den Angaben zufolge Hurghada in Ägypten sein. Ferner seien Verbindungen auf die Kanarischen Inseln geplant. Wegen der Corona-Krise gibt es am Flughafen Leipzig/Halle seit Monaten keine Passagierflüge mehr. Das Frachtgeschäft allerdings boomt an dem mitteldeutschen Flughafen.