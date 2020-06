06:37 Uhr | Tschechien entscheidet über frühere Grenzöffnung

Das tschechische Kabinett will heute entscheiden, ob es seine Grenzen für Bürger aus Deutschland, Österreich und Ungarn eher als geplant öffnet. Ursprünglich sollte die Lockerung ab dem 15. Juni gelten. Ministerpräsident Andrej Babis nannte jetzt kommenden Sonnabend als möglichen Termin genannt.

Sachsens Innenminister Roland Wöller begrüßte die Ankündigung als wichtigen Schritt für die Menschen im Freistaat und in Tschechien. Mit der Reisefreiheit werde sich das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenleben wieder normalisieren.

06:04 Uhr | Neue Besuchsregeln in Oberlausitzer Krankenhäusern

Ab morgen gelten an den Krankenhäusern und Kliniken in der Oberlausitz neue Besucherregelungen. Auf Basis der aktuellen sächsischen Corona-Schutzverordnung sind wieder Patientenbesuche unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich. Am Klinikum Ebersbach-Neugersdorf und Zittau sowie am Krankenhaus Weißwasser ist pro Patient ein Besucher zugelassen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht.

In den Krankenhäusern der Oberlausitz-Kliniken in Bautzen und Bischofswerda gilt auch, das jeder Besuch vorab auf der Station angemeldet werden muss. Jeder Patient darf einmal am Tag für maximal eine Stunde einen Besucher empfangen. Zudem muss jeder Besucher einen Fragebogen ausfüllen.

05:33 Uhr | Polen öffnet Grenzübergang für Pendlerverkehr

Der Grenzübergang nach Polen in Hagenwerder wird erneut für knapp zwei Tage geöffnet. Wie der polnische Grenzschutz informiert, ist ein Grenzübertritt für den Pendlerverkehr von heute 8 Uhr bis Sonnabend 22 Uhr möglich. Mit der Öffnung in Hagenwerder sollen in Görlitz die Innenstadt und die Stadtbrücke am Wochenende entlastet werden. Seit der Grenzschließung im März sind in Sachsen nur die Übergänge auf der A 4 und an der Görlitzer Stadtbrücke befahrbar. An beiden Grenzübergängen kam es immer wieder zu kilometerlangen Staus.

05:21 Uhr | 2020 kein Europäisches Blasmusikfestival in Bad Schlema

Das Europäische Blasmusikfestival in Bad Schlema findet in diesem Jahr nicht statt. Das hat der Vorstand des Bergmannsblasorchesters Aue-Bad Schlema entschieden. In der Blasmusikarena, in die 4.000 Menschen passen, könnten die derzeit verlangten Abstandsregeln nicht eingehalten werden.



Die 23. Auflage des Festivals war für Mitte September geplant Sie wird nun auf 2021 verschoben. Bereits gekaufte Eintrittskarten bleiben gültig.

