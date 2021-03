In Tschechien ist die Wocheninzidenz bei Corona-Infektionen derzeit rund zwölf Mal so hoch wie in Deutschland.

In Chemnitz wird heute mit einem Friedenstag an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg erinnert. Coronabedingt gibt es nur ein kleines Programm mit Ausstellungen sowie mit Zeitzeugenberichten und einem Gottesdienst. Nach dem zentralen Festakt auf dem städtischen Friedhof am Vormittag können Bürger auf dem Neumarkt ihre Friedenswünsche hinterlassen. Am Abend sollen die Glocken der Chemnitzer Kirchen in ein Friedens- und Gebetsgeläut einstimmen.