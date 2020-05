06:04 Uhr | Campen an der Kriebsteintalsperre

Ab heute sind die Campingplätze an der Kriebsteintalsperre wieder für alle Camper geöffnet. Wie der Zweckverband gerstern mitteilte, betrifft das die Flächen in Kriebstein, Lauenhain und der Mittweidaer Aue. Damit sei auch das Übernachten für Kurzzeitcamper wieder erlaubt. Allerdings gelten Einschränkungen:- So würden Gemeinschaftsräume wie Küche, Wasch- und Duschbereiche weiter geschlossen bleiben. Sanitäranlagen dürften nur unter strengen Hygiene-Auflagen genutzt werden.

05:48 Uhr | Landesschülerrat beschwert sich über Mathe-Abi

Der Landesschülerrat hat das sächsische Kultusministerium aufgefordert, die Aufgaben des Mathe-Abiturs zu überprüfen. Es müsse zwingend geprüft werden, ob die Zeitaufteilung im Leistungskurs gerecht und ob der B-Teil zu schwierig beziehungsweise zu textlastig war, sagte die Landesschülersprecherin Joanna Kesicka. Viele Schülerinnen und Schüler hätten diese Kritik geäußert. Zudem hatten mehr als 1.300 Menschen eine Schüler-Petition im Internet unterzeichnet. Darin wird gefordert, dass der gesamte Bewertungsmaßstab für das Matheabitur den Umständen entsprechend angepasst wird.

Das Kultusministerium warb für Gelassenheit. "Die Emotionen sind gerade nach der Matheprüfung immer sehr hoch. Die Schülerinnen und Schüler sollten zunächst mal die Ergebnisse abwarten", sagte Ministeriumssprecherin Susanne Meerheim. Einen generellen "Coronoa-Bonus" auf die Benotung werde es aber nicht geben.

05:31 Uhr | Überweisung statt Bargeld-Büchse - Diakonie startet Frühjahrssammlung

Die sächsische Diakonie startet heute ihre diesjährige Frühjahrs-Spendensammlung zur Unterstützung ihrer Beratungsangebote. Allerdings sind wegen der Corona-Pandemie diesmal keine Menschen mit der Spendenbüchse unterwegs, stattdessen wird bis zum 24. Mai auf der Internetseite um Hilfe gebeten. Ohne Spenden seien die Beratungsangebote finanziell nicht zu stemmen, betonte die Diakonie.



Vergangenes Jahr wurden den Angaben zufolge knapp 3.000 Menschen in rund 8.500 Gesprächen beraten, am häufigsten bei Problemen in Ehe oder Partnerschaft. Derzeit würden die Gespräche wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen häufig am Telefon geführt.

Krisen lassen sich nicht aufschieben oder aussitzen. Diakonie Sachsen

05:20 Uhr | Bundesrat entscheidet über Sondergesetze

Der Bundesrat entscheidet heute abschließend über eine Reihe von Sondergesetzen zur Corona-Krise - darunter das neue Sozialpaket. Dieses sieht vor, dass das Kurzarbeitergeld von derzeit 60 Prozent des Nettoeinkommens ausgeweitet wird. Ab dem vierten Monat werden 70 Prozent gezahlt, ab dem siebten 80 Prozent. Für Menschen, deren Arbeitslosengeld jetzt auslaufen würde, wird die Anspruchsdauer einmalig um drei Monate verlängert. Zudem entscheidet der Bundesrat über das Gesetz zu mehr Corona-Tests und den Bonus für die Pflegebeschäftigten.

05:12 Uhr | Weitreichende Lockerungen der Corona-Beschränkungen