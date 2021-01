Der Muldentaler Faschingsclub wird seine wichtigsten Karneval-Veranstaltungen coronabedingt in diesem Jahr online feiern. Wie Vereinschef Hagen Grahle mitteilte, soll am 5. Februar ein Hausfasching für die Jugend per Livestream im Internet ausgestrahlt werden. Zusätzlich gebe es für die Faschingswochenenden ein "Best Of" online zu sehen, so Grahle.