05:25 Uhr | Klinikum Chemnitz lockert Besuchsregelung

Am Klinikum Chemnitz fällt das strikte Besuchsverbot. Wegen der günstigen Entwicklung der Covid 19-Fallzahlen sind ab heute Besuche von Patienten wieder möglich. Allerdings gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen: So dürfen die Stationen nur mit Mundschutz betreten werden. Und jeder Patient darf maximal einen Besucher pro Tag empfangen. Außerdem sind Krankenbesuche wochentags nur von 16 bis 18 Uhr möglich.

05:12 Uhr | Regionale Chortage abgesagt

Das Kirchenchorwerk der evangelischen Landeskirche Sachsen hat den regionalen Chortag "Dreiklang" in Bautzen abgesagt. Die Veranstaltung sollte im Oktober im Petri-Dom in Bautzen stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie ist das nun aber nicht möglich. Für die Chortage, die nicht nur in Bautzen, sondern auch in Zwickau und Oschatz stattfinden sollten, hatten sich bereits mehr als 1.500 Sängerinnen und Sänger angemeldet. Die konnten wegen der Corona-Einschränkungen das musikalische Programm des Chortreffens aber bislang nicht einstudieren.

05:08 Uhr | Sachsen erhöht Hilfsgelder für Afrika

Der Freistaat will angesichts der Corona-Pandemie sein Budget für Entwicklungszusammenarbeit um 200.000 Euro erhöhen. Mit diesem Geld sollen unter anderem Projekte in Afrika unterstützt werden, gab Staatskanzleichef Oliver Schenk bekannt. Sachsens Möglichkeiten seien begrenzt, aber im kleinen Rahmen wolle man trotzdem der globalen Verantwortung als reiches Land nachkommen, sagte der Chef der Staatskanzlei. Die Weltgesundheitsorganisation rechne allein für Afrika in den kommenden Monaten mit 44 Millionen Corona-Infektionen, deshalb seien Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie dort besonders wichtig.