06:54 Uhr | Mehr Haustiere in Corona-Zeiten

Tierheime in der Region Leipzig haben in der Corona-Pandemie einen Ansturm erlebt. Viele Menschen seien jetzt mehr zu Hause und verwirklichten sich deshalb ihren Wunsch nach einem Haustier, meinte Leiterin Ricarda Höfer vom Tierheim Schkortitz bei Grimma MDR SACHSEN. In den vergangenen Wochen hätten auch viele ältere Tiere ein neues Zuhause gefunden.

Ich hatte das Gefühl, dass die Leute entschleunigt waren und offen für Beratung. Ricarda Höfer Tierheim Schkortitz

06:02 Uhr | Ferkel-Bande auf der Tribüne

Bildrechte: 1. FC Lokomotive Leipzig Fußball-Regionalligist Lok Leipzig hat erneut mit einer kreativen Aktion zur Minderung der Corona- Schäden auf sich aufmerksam gemacht. Für das Relegations-Hinspiel zum Aufstieg in die 3. Liga gegen den SC Verl am 25. Juni können Fans ein Glücksschwein kaufen, das den Zuschauerplatz auf der Tribüne im Bruno-Plache-Stadion einnimmt. Die Schweinchen zu je 15 Euro sollen beim Rückspiel nach Verl mitfahren und dort beim Geisterspiel Glückbringen.

Zuletzt hatte Lok mit einem Spiel gegen einen "unsichtbaren Gegner" 182.612 Tickets zum Stückpreis von einem Euro verkauft. Das Spiel wurde online übertragen.

05:57 Uhr | Diskussion um Anschub der sächsischen Wirtschaft

Vertreter von Handwerk, Industrie und Politik wollen am Freitag in Radebeul darüber diskutieren, wie der sächsischen Wirtschaft in der Corona-Krise geholfen werden kann. Dabei soll es auch um Hilfen auf Landes- und Bundesebene sowie in Europa gehen. Zu den Teilnehmern gehört auch Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Sachsen will bis Ende Juni ein Konjunkturpaket namens "Sachsen startet durch" auflegen. Die Corona-Krise hat Sachsen als Exportland hart getroffen.

05:50 Uhr | Augustusburg wieder im Krisenmodus

Nach bislang 25 Coronafällen am Regenbogengymnasium in Augustusburg bleibt die Schule vorsorglich bis zum 30. Juni geschlossen. Mit dem Landratsamt arbeitet die Kommune wieder im Krisenmodus. Augustusburgs Bürgermeister Dirk Neubauer kündigte an, alle Sportstätten in Augustusburg vorübergehend zu schließen. Zudem bat er darum, dass alle Geschwisterkinder der Gymnasiasten derzeit zu Hause betreut werden sollen. Auch der Kunsthandwerkermarkt an diesem Wochenende fällt aus.