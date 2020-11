06:56 Uhr | Annaberger Narren geben sich vorerst Corona geschlagen

Der Annaberg-Buchholzer Carnevalsverein hat seine Faschingsveranstaltungen für kommende Woche abgesagt. Hintergrund sind die aktuellen Corona-Regeln. Laut Stadtverwaltung muss die symbolische Schlüsselübergabe im Annaberger Rathaus am 11.11. ausfallen. Auch die geplante Auftaktveranstaltung in der Turnhalle Talstraße kann nicht stattfinden. Vereinspräsident Jens Dittrich sagte, er hoffe, dass Fasching bald wieder möglich sein werde. Man arbeite bereits auf den Neustart hin.

Sachsen hat derzeit Millionen medizinische Masken und weitere Ausrüstung zum Schutz gegen Corona-Infektionen vorrätig. Aktuell verfügt das Land über rund 5,6 Millionen Mund-Nasen-Bedeckungen der Schutzklasse FFP2, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Hinzu kommen rund 66.000 Masken der höheren Schutzklasse FFP3 sowie mehr als acht Millionen OP-Masken. Zudem sind mehrere Millionen Einmalhandschuhe sowie Tausende Schutzkittel und Ganzkörperanzüge vorrätig. Das Land beliefert mit den Masken und der Schutzausrüstung etwa Gesundheitsämter, Pflegeeinrichtungen, Rettungsdienste, aber auch Horte und Bestatter.

In einem Dresdner Lager werden zudem rund 2.500 Liter Desinfektionsmittel vorgehalten, diese dienen allerdings eher der regierungsinternen Versorgung. Über einen Rahmenvertrag mit einem sächsischen Hersteller sei jederzeit eine umgehende Nachbestellung möglich, hieß es. Die Vorräte bewertet das Gesundheitsministerium als ausreichend.

06:06 Uhr | Räckelwitzer kommen trotz Corona zur Blutspende

In Räckelwitz haben gestern bei der Aktion "Tausend Spenden, Tausend Dank" 42 Menschen Blut gespendet. Damit zählen das Deutsche Roten Kreuz und die MDR-Sendung "Hauptsache gesund" derzeit schon mehr als 600 Blustspenden, Ziel der Aktion sind 1000. Mit der Bilanz sind die Organisatoren zufrieden, vor allem, weil rund zehn Prozent Erstspender gezählt wurden.



An insgesamt 19 Stationen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird von Oktober bis Dezember Blut gespendet. Durch die Corona-Einschränkungen sind viele treue Blutspender verunsichert.

05:47 Uhr | Verein in Bautzen hilft Menschen bei Einkäufen

Der Verein Steinhaus aus Bautzen koordiniert ab sofort wieder Corona-Hilfsangebote für Menschen, die ihre alltäglichen Erledigungen nicht eigenständig bewältigen können. Das können Botengänge zu Apotheken oder Einkäufe sein, die dann Freiwillige für die Hilfsbedürftigen übernehmen. Die Mitarbeiter des Vereins sammeln Anfragen in Bautzen sowie den Gemeinden Großdubrau, Radibor, Königswartha, Malschwitz, Neschwitz, Kubschütz, Hochkirch und Weißenberg. Die Hilfe werde sich auf ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Menschen mit einem geschwächten Immunsystem konzentrieren, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

05:30 Uhr | Handballer des DHfK Leipzig zurück im Training

Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben in zweigeteilter Form ihren Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Nachdem sich das gesamte Team in der vergangenen Woche nach mehreren positiven Covid-19-Fällen in freiwillige häusliche Quarantäne begeben hatte, habe man das Training wieder begonnen, teilte der Verein mit. Während die negativ getesteten Spieler weiterhin sozial isoliert bleiben und unter strenger Aufsicht wieder individuell trainieren dürfen, sieht der Trainingsplan bei den neun infizierten Spielern komplett anders aus. Dort gibt es einmal am Tag eine gemeinsame Videoschalte: "Dort nehmen wir viel Rücksicht auf die aktuelle Viruslast und arbeiten mit einer sehr geringen Belastung.