Die Infektionslage in Tschechien ist unverändert schlecht. Vor allem in den Grenzregionen gibt es immer wieder Inzidenz-Werte von über 1.000. Neben der britischen Corona-Variante ist auch die südafrikanische Mutation nachgewiesen worden. Um die Lage zu entschärfen, hatte Sachsen unlängst angeboten, zu helfen. Denn während es in den hiesigen Krankenhäusern im Grenzgebiet freie Kapazitäten gibt, arbeiten die Kliniken in Tschechien längst an ihrer Belastungsgrenze. Doch trotz der dramatischen Situation gab es bisher aus Tschechien noch keine offizielle Anfrage.