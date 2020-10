Corona-Ticker Sachsen am 16.10.: Erzgebirgskreis meldet 131 neue Corona-Fälle

Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen hat am Freitag entschieden, die gesamte Rosenthalschule Oschatz in Quarantäne zu schicken. Nachdem eine Lehrerin einen positiven Corona-Befund erhalten hatte, wurden am Donnerstag vorsorglich alle Schüler, Lehrer und weiteren Beschäftigten der Oschatzer Förderschule auf das Coronavirus getestet. Die Laborergebnisse der rund 120 Proben hätten ergeben, dass weitere zwölf Mädchen und Jungen aus verschiedenen Klassenstufen sowie eine Hortnerin positiv seien.

Das Gesundheitsamt arbeite daran, die unmittelbaren Kontaktpersonen auch im privaten Umfeld der 13 neuen Positivfälle zu ermitteln, hieß es. Diese müssen dann wie alle Schüler und Mitarbeiter der Rosenthalschule Oschatz die vierzehntägigen Herbstferien in Quarantäne verbringen.

13:52 Uhr | Neue Corona-Fälle an vier Dresdner Schulen und in zwei Seniorenheimen

​In vier Dresdner Schulen und zwei Seniorenheimen gibt es neue Corona-Fälle. Wie die Stadt mitteilte, ist die 62. Grundschule betroffen, an der eine Person positiv getestet wurde. Für eine zweite Klasse sei eine Quarantäne bis zum 26. Oktober angeordnet worden. Außerdem sei in der 62. Oberschule eine Person positiv getestet und eine sechste Klasse in Quarantäne geschickt worden.

Je einen Fall gab es nach Angaben de Stadt an der Dreikönigsschule und am Gymnasium Klotzsche. Hier laufen die Kontaktermittlungen. Im Dresdner Osten sind zwei Seniorenheime betroffen. In einem gibt es zwei und in einem weiteren einen positiven Befund. Das Gesundheitsamt ermittle ebenfalls, hieß es.

13:32 Uhr | Museumsnacht in Chemnitz fällt aus

Die Museumsnacht in Chemnitz fällt in diesem Jahr aus. Wie das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz auf Twitter mitteilte, ist die für den 17. Oktober geplante Veranstaltung abgesagt. Grund seien die stark angestiegenen Corona-Fallzahlen.

13:20 Uhr | Auch Hessen will Beherbergungsverbot abschaffen

Auch Hessen plant die Abschaffung des Beherbergungsverbots. Das kündigte die Staatskanzlei in einer Mitteilung am Freitag an. Die geplante Abschaffung stehe auf der Tagesordnung für eine Sitzung des Corona-Kabinetts am kommenden Montag.

13:13 Uhr | Weihnachtsmärkte in der Corona-Zeit - Wie steht es um die Planungen im Erzgebirge?