Frauenverbände, der Bund deutscher Kriminalbeamter und das Bundesfamilienministerium befürchten, dass Gewalt zunehmen wird, wenn die Menschen in häuslicher Isolation sind. Besonders gefährdet seien Frauen und Kinder. Dabei sind Frauenhäuser in Sachsen bereits im Normalzustand überbelegt. Sachsens Justizministerium prüft derzeit, ob Plätze für Opfer in leerstehenden Hotels, Ferieneinrichtungen oder Mutter-Kind-Einrichtungen genutzt werden könnten. Frauenaktivisten rufen auch die Nachbarschaft auf, bei Gewaltanzeichen im Umfeld zu reagieren, die Polizei zu verständigen und so zu helfen.





Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist erreichbar unter: 0800 0 11 60 16