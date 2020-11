Im Kampf gegen das Coronavirus sollen in Sachsen 13 Impfzentren entstehen. In jedem der zehn Landkreise sowie in den kreisfreien Städten soll ein solches Zentrum bis zum 15. Dezember aufgebaut werden, kündigte das Sozialministerium gestern an. Zunächst sollen in Chemnitz, Dresden und Leipzig Impfzentren erprobt werden.



Weiter hieß es, zudem sei der Einsatz mobiler Teams vorgesehen. Diese sollen etwa in Alten- und Pflegeheime zum Einsatz kommen. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, dass sofort mit den Impfungen begonnen werden könne, wenn die ersten Impfdosen in Sachsen zur Verfügung stehen, so das Ministerium.