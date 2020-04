06:27 Uhr | Dresdner Soforthilfe soll bis Monatsende ausgezahlt sein

Bis Monatsende April soll ein Großteil der Soforthilfe für Dresdner Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberufler ausgezahlt sein. Wie Dr. Robert Franke, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung, mitteilte, versende man aktuell rund 400 Zuwendungsbescheide täglich. In Einzelfällen könne es zu Verzögerungen kommen, wenn etwa Nachforderungen notwendig seien oder kompliziertere Ablehnungen anstünden.

Mit der unterdessen vorliegenden Anzahl von mehr als 13.000 Anträgen ist das Gesamtbudget der Soforthilfe bereits ausgeschöpft. Neue Antragsstellungen haben damit keine Aussicht auf eine Bewilligung. Fragen zu bereits gestellten Anträgen beantwortet der Wirtschaftsservice unter Telefon 0351- 4888726 (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr) oder wirtschaftsfoerderung@dresden.de.

06:20 Uhr | Mehr als 6.200 Euro bei DSC Trikotauktion

Bei der Trikotauktion des Dresdner SC sind mehr als 6.200 Euro zusammengekommen. Der Frauen-Volleball-Bundesligist hatte am 6. April bei ebay damit begonnen, die Pokalsieger-Shirts zu versteigern. Wenige Minuten nach dem Start hatten sich bereits vier DSC-Anhänger per Sofortkauf in Höhe von je 500,00 Eur die Trikots von Mareen von Römer, Lenka Dürr, Lena Stigrot und Sarah Straube gesichert und so den Weg für eine erfolgreiche Auktion geebnet. Das Geld soll nun dem Verein und der Nachwuchsförderung zugutekommen.

06:15 Uhr | Gericht bestätigt Einschränkungen bei ambulanten Erziehungshilfen

Das Verwaltungsgericht Dresden hat die Einschränkungen bei ambulanten Erziehungshilfen durch die Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen bestätigt. Die Reduzierung auf ein Mindestmaß und auf unabweisbare Einzelfälle könne als geeignete Schutzmaßnahme in der Corona-Pandemie angeordnet werden und sei vom Infektionsschutzgesetz gedeckt, hieß es zur Begründung. Die klagende Betreuerin hatte geltend gemacht, dass in diesen Zeiten ambulante Erzihungshilfe besonders wichtig sei. Die Frau kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einreichen.

06:10 Uhr | Dresden will Gastwirten und Ladenbesitzern helfen

Die Stadt Dresden will Gastwirten und Ladenbesitzern helfen, die wegen der Corona-Pandemie in Existenznot geraten sind. Wie die Stadt ankündigte, sollen sie bis Jahresende keine Sondernutzungsgebühren für Freischankflächen und Warenauslagen bezahlen. Die Stadt habe bereits viele Sondernutzungserlaubnisse verteilt. Den anfallenden Kosten stünden aber keine Einnahmen gegenüber, hieß es aus dem Rathaus. Am kommenden Donnerstag will der Stadtrat über die Maßnahme entscheiden.

06:05 Uhr | Berufsakademie Glauchau stellt Schutzvisire her

Die Berufsakademie Glauchau stellt mit ihren 3D-Druckern Schutzvisiere für Pflegepersonal her. Wie Projektleiterin Daniela Nickel mitteilte, könne man 15 Visire pro Tag drucken. Die ersten 50 Visire wurden bereits kostenfrei an ein Pflegeheim in Taucha geliefert. Die Visiere können zusätzlichen Schutz vor einer Tröpfcheninfektion bieten und können über einen herkömmlichen Mund- und Nasen-Schutz getragen werden.

05:47 Uhr | Landkreis Görlitz: Helfer gesucht

Im Landkreis Görlitz werden weitere Helfer gesucht, um das Personal bei der häuslichen Pflege sowie in Pflegeheimen in Zittau, Görlitz und Niesky zu unterstützen. Um künftig schnell in Krisensituationen reagieren zu können, soll vorsorglich ein sogenannter Helfer-Pool aufgebaut werden, sagte ein Sprecherin des Landratsamtes Görlitz. Gesucht werden Helfer mit Kenntnissen in einem pflegerischen, medizinischen oder sozialen Beruf.

05:35 Uhr | Auszahlung von Soforthilfe-Zuschüssen des Bundes in Sachsen gestoppt