In mehreren sächsischen Gemeinden beginnen heute Corona-Schnelltests. So sind die Einwohner von Räckelwitz im Kreis Bautzen zur Teilnahme aufgerufen. Auch in Rathmannsdorf in der Sächsischen Schweiz appellierte das Landratsamt an die knapp 1.000 Einwohner, sich auf eine Infektion untersuchen zu lassen. Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig.



Insgesamt stellt Sachsen 200.000 Schnelltests bereit. Die Aktionen finden zunächst in fünf besonders betroffenen Kreisen statt. Dabei soll die Dunkelziffer an Corona-Infektionen herausgefunden werden. Experten vermuten, dass viele Ansteckungen durch Menschen passieren, die das Virus unwissentlich in sich tragen.