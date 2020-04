Meldungen am Freitag Corona-Ticker Sachsen: Museen mit besseren Angeboten im Internet

In Sachsen gibt es wenige Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Weiter gelten die Hygieneregeln und Vorsichtsmaßnahmen. In der Schließzeit wegen der Corona-Krise haben sich viele sächsische Museen im Internet neu aufgestellt. So vermittelt das Leipziger Naturkundemuseum mit dem Video-Podcast "School`s out" lehrplanrelevante Themen wie Evolution, Artenreichtum und Umweltschutz.