07:26 Uhr | Elbe-Häfen laufen auf Hochtouren

Der Containerumschlag im Hafen Riesa läuft auf Hochtouren. Um wegfallende Transportwege wegen der Corona-Krise zu kompensieren, verkehren nach Angaben der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe (SBO) verstärkt Schiffe zwischen Deutschland und Tschechien. In Riesa kommen derzeit beispielsweise Getreide oder Düngemittel in großer Menge an. Die Lkw-Flotte der SBO-Hafengruppe ist im Dauereinsatz und inzwischen auch in Richtung der Seehäfen unterwegs. Problematischer ist die Situation in den tschechischen Häfen, weil im Nachbarland eine generelle Ausgangssperre herrscht. Dennoch seien alle verfügbaren Mitarbeiter im Einsatz, um Getreide, Düngemitteln, Kohle, Asphalt und Produkten für die Fahrzeugindustrie in Richtung Deutschland zu verschiffen.

07:05 Uhr | Sachsen lockert Sportstättenbeschränkung für Spitzenathleten

Die neugegründete Interessengemeinschaft "Teamsport Sachsen", der 21 Profi-Vereine angehören, hat Ausnahmegenehmigungen für das Training von Spitzensportlern erwirkt. Nach einem Treffen mit Sachsens Staatskanzlei-Chef Oliver Schenk und Vertretern dieser Interessengemeinschaft haben das Sächsische Innenministerium und das Gesundheitsministerium die strikte Schließung von öffentlichen und privaten Sportanlagen gelockert.



Demnach dürfen ab sofort Leistungssportler, die sich auf die Olympischen Sommerspiele vorbereiten und Mannschaftssportler von Bundesliga-Vereinen diese Sportanlagen zu Trainingszwecken wieder nutzen. Dafür können die Vereine jetzt beim sächsischen Innenministerium einen Antrag stellen, wenn vorher der Betreiber der Sportstätte und das entsprechende örtliche Gesundheitsamt zugestimmt haben.

06:32 Uhr | Mehrere Bundeswehrsoldaten in Frankenberg haben Corona

Mehrere Bundeswehrsoldaten in der Frankenberger Kaserne sind an Corona erkrankt. Das hat ein Bundeswehrsprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigt. Über die Zahl der Infizierten machte er aufgrund der sich ständig ändernden Lage keine Angaben. Betroffene und Kontaktpersonen befänden sind in Quarantäne. Dabei sei man den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes gefolgt. In der Kaserne wird weiterhin Dienst verrichtet.



Nicht zwingend benötigtes Personal arbeite von zu Hause aus. Teile der Frankenberger und der Marienberger Brigade haben zuletzt die Hilfsaktion im Grenzstau an der A4 unterstützt. Rund 50 Soldaten verteilten Getränke und Lebensmittel Lkw-Fahrer.

06:02 Uhr | Gewerkschaft Verdi gegen Sonntagsöffnung von Lebensmittelläden

Der Leiter des Fachbereichs Handel bei Verdi, Jörg Lauenroth-Mago, hat sich gegen einen verkaufsoffenen Sonntag in Lebensmittelmärkten ausgesprochen. "Die Leute brauchen eine Pause", sagte Lauenroth-Mago der Nachrichtenagentur dpa. Die Ausnahmeregelung sei bedenklich. "Der Job ist hoch stressgeladen in der Krise", sagte Lauenroth-Mago. Menschen von Hamsterkäufen zurückhalten und gleichzeitig mit der eigenen Angst vor einer Infizierung umgehen zu müssen, strenge "einfach viel mehr an als das Normale". Verkäuferinnen und Verkäufer, Lagerarbeiter und die übrigen Beschäftigten bräuchten die Möglichkeit, Luft zu holen.



Die Landesregierung hatte zum vergangenen Donnerstag zahlreiche Regelungen gelockert, um die Versorgung mit Lebensmitteln und notwendigen Waren zu erleichtern. Die gelockerten Öffnungszeiten sollen ermöglichen, dass sich Kunden beim Einkaufen in den Läden weniger ballen. In Sachsen werden die meisten Supermarktketten nach eigenen Aussagen ihre Öffnungszeiten jedoch nicht ausweiten.

05:55 Uhr | Weil der Busfahrer keine Tickets verkauft - Unternehmen öffnen Servicestellen

Wegen der Corona-Krise werden in den meisten Überlandbussen vom Fahrer keine Tickets mehr verkauft. Das führt insbesondere im ländlichen Raum für Probleme, wo Automaten fehlen. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen teilte mit, Regiobus Mittelsachsen und der Regionalverkehr Erzgebirge verlängern deshalb die Öffnungszeiten der Kundencenter und eröffnen neue Verkaufsstellen. Demnach gibt es Fahrscheine in Freiberg, Zschopau, Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Aue, Schwarzenberg, Lugau und am Omnibusbahnhof in Chemnitz.

05:40 Uhr | Grenzstau auf A4 hat sich aufgelöst