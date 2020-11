Die für heute geplante Verlegung von Stolpersteinen in Pegau muss verschoben werden. Das bestätigte der Geschäftsführer des Leipziger Vereins "Erich-Zeigner-Haus", Henry Lewkowitz. Grund sind die aktuellen Corona-Beschränkungen. Nun sollen die fünf Stolpersteine, die an Opfer der NS-Zeit erinnern, am 27. Januar verlegt werden - am internationalen Holocaust-Gedenktag. An diesem Tag sollen dann auch in Geithain und in Bad Lausick weitere Gedenksteine in den Boden eingelassen werden.