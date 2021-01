07:38 Uhr | Radio und Fernseher für gelangweilte Zootiere

Sächsische Zoos und Tierparks versuchen im Corona- Lockdown den Tieren die Zeit ohne Besucher zu vertreiben. Der Zoo Dresden hat seinem Oran-Utan Toni einen Fernseher vor das Glasfenster gestellt. Im Naturschutz-Tierpark Görlitz hören die Aras Radio und einige Zooinsassen wie das Trampeltier dürfen derzeit frei herumlaufen. "Einige Zootiere sehen auch die Besucher als Bereicherung ihres Lebensraumes an und interagieren auf unterschiedliche Weise mit ihnen", sagt Bärbel Schroller, Chefin im "Zoo der Minis" in Aue.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wolfgang Ludwig, zoologischer Leiter in Dresden, will das nicht an Tierarten festmachen, sondern an Individuen. Einzelne Tiere hätten aufgrund ihrer Biografie eine stärkere Bindung an Menschen. "Es gibt aber auch Tiere, die von Natur aus gerne beobachten und für die Besucher deshalb interessant sind. Der Spaß und die Freude am Beobachten fehlen jetzt", so Ludwig.

06:46 Uhr | Vorbereitungen für Weltcup in Klingenthal

In der Vogtland Arena Klingenthal laufen die Vorbereitungen auf den Doppelweltcup Anfang Februar auf Hochtouren. Die Wettbewerbe im Spezialspringen und in der Nordischen Kombination werden definitiv ohne Zuschauer stattfinden. Alexander Ziron vom VSC Klingenthal sagte, es sei "ein Wermutstropfen", aber man versuche, umso bessere Fernsehbilder zu übertragen, damit die Wintersportfans zuhause das entsprechende Flair der Arena genießen könnten. "Nichtsdestotrotz gibt es Unmengen noch zu tun, um die Sportstätten in einen weltcupfähigen Zustand zu versetzen, entsprechende Corona-Schutzmaßnahmen umzusetzen, die uns vor große Herausforderungen stellen", so Ziron.

Insgesamt rechnet der Veranstalter mit rund 5.000 Akkreditierten, davon 140 Sportler, 200 bis 220 Betreuer. Dazu kämen die ehrenamtlichen Helfer und Kampfrichter.

06:31 Uhr | Verhüllte Schaufenster in Dippoldiswalde

Mehr als 30 Gewerbetreibende haben heute Nacht in der Innenstadt von Dippoldiswalde die Schaufenster ihrer Geschäfte verhüllt. Mit schwarzer Folie, Trauerflor und Kerzen wollen sie zeigen wie "trostlos und tot" eine Innenstadt ohne Händler sein kann. Der Protest soll bis zum Sonntag andauern. Jens Tennert, der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins in Dippoldiswalde, sprach von einer "katastrophalen Situation". Seit Dezember müssen die Einzelhändler ihre Läden geschlossen halten. Bildrechte: MDR/Daniel Förster

06:10 Uhr | Weitere Reiseeinschränkungen wegen neuer Virusvarianten

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wollen die EU-Staaten das Reisen weiter einschränken. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte am Abend nach einem Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, von allen nicht notwendigen Reisen werde abgeraten, sowohl innerhalb eines Landes als auch grenzüberschreitend. Zur Debatte stünden neue Test- und Quarantänepflichten für Menschen aus besonders betroffenen Gebieten. Die Grenzen sollten aber grundsätzlich offen bleiben und der Warenverkehr möglichst reibungslos weiterlaufen. Hintergrund sind die Mutationen des Coronavirus, die nach bisherigem Kenntnisstand deutlich ansteckender sind. Am Donnerstag war die aus Südafrika stammende Mutation erstmals auch in Sachsen nachgewiesen worden.

06:02 Uhr | Millionenhilfen für sächsische Landesbetriebe

Der Freistaat Sachsen hat seine Landesbetriebe während der Corona-Pandemie mit Millionensummen gestützt. Ob und in welcher Höhe auch für 2021 Hilfen zur Verfügung gestellt werden, könne noch nicht gesagt werden, teilte das Finanzministerium in Dresden mit. Ein großer Teil der Corona-Hilfen ging mit rund 30,7 Millionen Euro an die Mitteldeutsche Flughafen AG. Auf deren Flughäfen in Dresden und Leipzig/Halle waren die Passagierzahlen dramatisch eingebrochen.

Die Sächsischen Staatsbäder erhielten 4,4 Millionen Euro als Coronahilfen. An die Staatlichen Schlösser, Burger und Gärten gingen dre Millionen Euro. Sie alle hatten unter coronabedingten Schließungen gelitten, hieß es. Geld bekam auch die seit einiger Zeit kriselnde Porzellan-Manufaktur Meissen - nämlich zwei Millionen Euro. Sechsstellige Beträge gingen an die Festung Königstein, die Landesbühnen Sachsen und die Meissen-Porzellan-Stiftung.

Das Land hatte für seine Betriebe und Beteiligungen insgesamt 71,6 Millionen Euro aus dem Corona-Bewältigungsfonds eingeplant. Der Freistaat ist an insgesamt 30 Unternehmen beteiligt, die 5.480 Mitarbeiter haben.

05:41 Uhr | Wie laufen die Impfungen in Sachsen?