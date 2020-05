07:36 Uhr | Kretschmer gegen Corona-Urlaubs-Gutscheine

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lehnt eine Verteilung von Urlaubs-Gutscheinen in der Corona-Krise ab. Wie Kretschmer der Funke-Mediengruppe mitteilte, sollte sich die Politik in dieser ernsthaften und sensiblen Situation auf die absolut notwendigen Dinge konzentrieren. Gutscheine für einen Urlaub gehörten nicht dazu. Man arbeite mit dem Geld der Steuerzahler und müsse die Schulden wieder zurückzahlen, so Kretschmer weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Gespräch. Bildrechte: dpa

Bayerns Regierungschef Söder hatte vorgeschlagen, angesichts der Corona-Krise die deutsche Tourismusbranche durch finanzielle Anreize wie Urlaubsgutscheine zu entlasten.

07:22 Uhr | Görlitzer OB kritisiert strenge Grenzkontrollen

Der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu hat die polnische Regierung wegen der strengen Grenzkontrollen kritisiert. Diese müssten an Feiertagen anders organisiert oder ausgesetzt werden, forderte der CDU-Politiker. Grund für seine Kritik war der zeitweise 50 Kilometer lange Stau auf der Autobahn 4 am gestrigen Himmelfahrtstag, der sich erst am späten Abend aufgelöst hatte. Octavian Ursu Bildrechte: MDR

07:00 Uhr | Stau auf A4 hat sich aufgelöst

Die A4 in Richtung Polen ist wieder frei. Der Stau vom Feiertag hat sich aufgelöst. Die Polizei teilte mit: "Seit 19:15 Uhr hat sich der Stau auf der A4 in Richtung Polen komplett aufgelöst, auch am Grenzübergang gibt es derzeit keine Behinderungen mehr. Allen eine gute Fahrt."