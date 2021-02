Das Rad-Rennen "Erzgebirgstour" wird in diesem Jahr auch zum Spenden-Rennen. Wie die Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema am Donnerstag mitteilte, ist zur Tour eine Spendenkampagne geplant. Unter dem Motto "Zusammenstehen" soll Geld für durch Corona wirtschaftlich geschädigte Menschen gesammelt werden. Start für die Spendenaktion ist der 1. März.

Die Corona-Testergebnisse aus der Kita Märchenland in Bad Düben sind alle negativ ausgefallen. Das teilte Oberbürgermeisterin Astrid Münster MDR SACHSEN mit. Anfang der Woche wurde in der Stadt erstmals die britische Variante des Coronavirus bei einem Kind nachgewiesen, dass die Notbetreuung der Kita besuchte. Daraufhin wurden 88 Personen getestet.

Nach dem Bund-Länder-Gipfel will die sächsische Regierung am Freitag die neue Corona-Verordnung beschließen. Sie soll Montag in Kraft treten. Der Dresdner Oberbürgermeister Hilbert kündigte in dem Zusammenhang an, die Ausgangssperre für Dresden und den 15-Kilometer-Radius aufzuheben. Wie die Dresdner Neuesten Nachrichten schreiben, ist die Voraussetzung allerdings, dass der Schwellenwert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner je Woche unter 100 bleibt.

Die Bundesregierung will in der Corona-Krise vor allem die wichtigen großen Verkehrsflughäfen in Deutschland mit einmaligen Zuschüssen stützen. Das sieht ein Maßnahmenpaket der Bundesregierung vor, auf das sich Finanz- und Verkehrsministerium am Donnerstag einigten. Für kleine Regionalflughäfen sind dagegen nur Entlastungen bei Gebühren vorgesehen. Das Paket sieht vor, dass der Bund einmalig mit Zuschüssen zwölf wichtigen Flughäfen hilft, an denen er nicht selbst beteiligt ist. Auch der Flughafen Leipzig/Halle gehört dazu. Für die Erstattung von Kosten für das Offenhalten von Flughäfen zu Beginn der Pandemie will der Bund insgesamt rund 200 Millionen Euro zuschießen.