Für rund 100 Bundesfreiwillige in der Oberlausitz haben in dieser Woche die dienstbegleitenden Seminare wieder begonnen. Wegen der Corona-Pandemie konnten zuletzt acht von den 25 gesetzlich vorgeschriebenen Seminartagen nicht stattfinden. Weil die Betreuer nicht in die Einsatzstellen der "Bufdis" gehen konnten, mussten sie für Absprachen improvisieren. "Wir haben dann Spaziergänge mit Jugendlichen durchgeführt", sagte Birgit Pietrobelli vom Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit Bischofswerda.

Nach wochenlanger Zwangspause starten die Künstlerinnen und Künstler des Hellerauer Festspielhauses in Dresden ihr Sommerprogramm. Unter dem Motto "Zurück in die Zukunft" werden bis zum 11. Juli Tanzchoreografien draußen und auf der Bühne zu erleben sein, 1:1-Konzerte, Lesungen, Filme und Führungen.

Aus Anlass des 500. Jubiläumsjahres der Annaberger Kät soll es am Freitagabend eine Überraschung geben. Das ursprünglich ab heute geplante Fest fällt coronabedingt zwar aus, aber die Stadt Annaberg-Buchholz lädt Fans auf Facebook zu einem Livestream ein. "Bei diesem werden wir in würdiger Form dieses Jubliläums gedenken, in Wort und in Bild. Und wir werden auch eine Überraschungsaktion zum Jubiläum starten", versprach Stadtsprecher Matthias Förster. Beginn ist ab 22 Uhr hier: