Der Tierpark und das Stadt- und Bergbaumuseum in Freiberg bereiten derzeit alles für ihre Wiedereröffnung in der kommenden Woche vor. Termine werden unter anderem über eine spezielle Anmelde-App vergeben. Die Anmelde-App soll ab Sonnabend auf der Freiberg-Website zur Verfügung stehen.

Ab April sollen die Hausärzte in die Corona-Impfkampagne einsteigen. In der Zwischenzeit gibt es in Sachsen ein Modellprojekt. 40 Arztpraxen wurden ausgewählt, um mit dem Impfen ihrer Patientinnen und Patienten schon mal anzufangen. Eine von ihnen ist die Hausarztpraxis von Jan Anastassis Skuras in Niederwiesa.