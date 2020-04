09:22 Uhr | Bäcker und Fleischer haben zum Teil erhebliche Umsatzeinbußen

Welche Folgen die Corona-Krise hat, hängt nach Einschätzung von Branchenverbänden insbesondere vom Geschäftsmodell der Betriebe ab. Daniel Schneider, Hauptgeschäftsführer des Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks zufolge, dürften kleine Dorfbäcker, die überwiegend Brot und Brötchen anbieten, nur einen relativ geringen Umsatzrückgang verzeichnen. "Bäckern, die Catering anbieten, oder Kantinen beliefern, bricht dagegen ein großer Teil des Umsatzes weg". Das gelte auch für Bäckereien, die gleichzeitig ein Café betreiben oder für Verkaufsstellen an Bahnhöfen oder Flughäfen sowie Betriebe in Tourismusorten.



Ähnlich sieht es auch Martin Fuchs für die Fleischereien. Der Hauptgeschäftsführer des Deutsche Fleischer-Verbandes sagte, "Fleischereien, die hauptsächlich über die Theke verkaufen und gut erreichbar sind, können derzeit eher Umsatzzuwächse verzeichnen." Betriebe in "leer gefegten" Stadtlagen oder mit einem hohen Catering-Anteil müssten mit erhebliche Umsatzeinbußen rechnen.

09:09 Uhr | Osterbotschaft: Kretschmer bittet um Geduld in der Krise

Ministerpräsident Michael Kretschmer hat in seiner Osterbotschaft weiter um Geduld, Verständnis und Engagement gebeten. In einer Videobotschaft an die Sachsen sagte er: "Der liebe Gott hat uns einen Kopf gegeben zum Denken. Ein Herz zum Fühlen, und Hände zum Zupacken. Und die brauchen wir, in dieser schwierigen Zeit."

Weiter sagte Kretschmer, das Leben stehe überall auf der Welt still, um "diesen schwierigen Virus" besiegen zu können. Er sei "dankbar für die Geduld, für die Disziplin, die ich überall spüre. " Kretschmer bittet darum, das auch in den kommenden Ostertagen genauso zu leben. Zugleich bedankte er sich bei der Staatsverwaltung, den Pflegediensten und allen "die zupacken, die helfen und mitmachen".

08:55 Uhr | Telefonseelsorge in Sachsen wird ausgeweitet

Die Corona-Krise führt in Sachsen zu mehr Anrufen bei der Telefonseelsorge. Sven Pruß-Delitsch von der Diakonie Auerbach sagte: "Der Andrang ist massiv gestiegen und unsere Leitungen sind ständig besetzt, weshalb in ganz Südwestsachsen die Kapazitäten erhöht wurden." Stundenweise seien zwei Leitungen im Vogtland geschaltet statt sonst nur einer.