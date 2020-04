Die Stadt Wurzen unterstützt auf ihrer Homepage ihre regionalen Händler. "Wir als Stadtverwaltung haben eine Art Kaufhaus entwickelt, wo der Bürger einfach mit einem Klick sehen kann, was bietet jemand an", sagte Stadtsprecherin Cornelia Hanspach.

Der traditionelle Kreuzweg am Karfreitag durch Görlitz fällt wegen der Corona-Krise in diesem Jahr aus. Allerdings werde die Andacht von der Golgathakapelle des Heiligen Grabes in Görlitz als Livestream übertragen, informiert die evangelische Generalsuperintendentin Theresa Rinecker mit. Die Andacht finde aber nur "in kleiner Besetzung" statt.

Der Görlitzer Kreuzweg zieht jedes Jahr am Karfreitag mehrere hundert Menschen an. Er erinnert an den Leidensweg Jesu Christi und seinen Tod am Kreuz. Der Weg führt in sieben Stationen von der Peterskirche bis zur Anlage Heiliges Grab, einer originalgetreuen Kopie des Jerusalemer Vorbildes.