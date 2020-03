Die Corona-Krise verhagelt einigen Verliebten in Sachsen den angeblich schönsten Tag im Leben. In Leipzig wurden nach Angaben des Standesamtes bereits sieben Hochzeiten abgesagt. Die Tendenz sei steigend, teilte die Behörde mit und verwies zudem auf krankheitsbedingte Personal-Ausfälle wegen des Corona-Virus. Wegen der Ansteckungsgefahr werden in Leipzig Trauungen derzeit nur noch komplett ohne Gäste durchgeführt: keine Trauzeugen, keine Angehörigen, nicht einmal die eigenen Kinder. Neben dem Standesbeamten und dem Brautpaar darf lediglich ein Fotograf anwesend sein und Aufnahmen machen. In Chemnitz und Görlitz gelten ähnliche Einschränkungen. In Görlitz verschob ein Paar daraufhin seinen Hochzeitstermin, ebenso in Dresden, obwohl hier noch Gäste in sehr begrenztem Umfang zugelassen sind. In Chemnitz und Zwickau sagen sich bisher allen angemeldeten Paare noch planmäßig ja.