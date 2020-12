07:33 Uhr | Klepsch will Sachsens "Markenzeichen Kultur" erhalten

Sachsen will alles tun, um den Bestand des breiten Kulturangebots im Freistaat trotz der Corona-Krise zu sichern. Das kündigte Kulturministerin Barbara Klepsch an. "Wir wünschen uns 2021 ein Jahr der Wiedereröffnung und Wiederbegegnung", sagte die CDU-Politikerin. Sobald es die Infektionslage wieder zulasse, sei ein landesweites Dialogformat geplant, was sowohl die Kulturschaffenden spartenübergreifend im Blick habe als auch die Vernetzung zum Tourismus vor Ort mitdenke. Die Industriekultur werde auch nach der Landesausstellung weiter eine wichtige Rolle spielen, erklärte Klepsch. Als weitere Schwerpunkte für das kommende Jahr nannte sie die Vorbereitungen für das Europäische Kulturhauptstadtjahr 2025 in Chemnitz und das Finanzabkommen der Stiftung für das sorbische Volk.

Bildrechte: Barbara Klepsch Die Kultur ist das Markenzeichen unseres Freistaates. Viele Menschen merken, dass sie lebenswichtig ist und keine Delikatesse. Barbara Klepsch Ministerin für Kultur und Tourismus in Sachsen

06:54 Uhr | Nächtliche Corona-Kontrollen in Görlitz

Die Polizei in Görlitz hat in der vergangenen Nacht verstärkt in der Innenstadt patrouilliert. Grund war die wegen der Corona-Pandemie geltende Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr. Nach Angaben der Behörde trafen die zehn Polizisten binnen zwei Stunden sieben Personen an. Sechs von ihnen erhielten eine Platzverweis, weil sie ohne triftigen Grund unterwegs waren. Gegen sie wurden zudem Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Ein Radfahrer konnte demnach zwar einen triftigen Grund nachweisen, hatte aber keinen Mund-Nasen-Schutz dabei, den er nach dem Absteigen vom Fahrrad sofort hätte aufsetzen müssen. Die Görlitzer Polizei kündigte für die kommenden Wochen weitere Schwerpunktkontrollen an.

06:24 Uhr | Dulig trompetet Heiligabend vom Balkon statt in der Kirche

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig will beim Befolgen der coronabedingten Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten mit gutem Beispiel vorangehen. Der SPD-Politiker erklärte, trotz Großfamilie werde er das Fest in diesem Jahr daheim im ganz kleinen Kreis feiern. Auch auf den Heiligabend-Gottesdienst wolle er verzichten. Normalerweise spiele er dann immer in der Kirche Trompete. Stattdessen will Dulig diesmal von seinem Balkon aus Weihnachtslieder erklingen lassen.

In Wilthen fallen die beiden Christvespern am Heiligabend aus. Darüber informiert die evangelische Kirchgemeinde Wilthen auf ihrer Internetseite. Sowohl die Christvesper am Nachmittag und das Krippenspiel am Abend sind abgesagt.



Auch in Crostau fällt die Christvesper mit Krippenspiel am 24. Dezember der Corona-Pandemie und den Beschränkungen zum Opfer, bestätigte Pfarrer Karl-Friedrich Kottmeier. In Schirgiswalde wird es eine offene Kirche am Nachmittag geben und in Kirschau sind bisher drei Kurzvespern geplant: um 15 Uhr, 16 und 17 Uhr.

05:41 Uhr | Wirtschaft im Osten weniger stark geschrumpft