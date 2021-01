Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wird es am 76. Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg keine Menschenkette für Frieden und Toleranz rund um die Altstadt geben. Darauf hat sich nach Angaben der Stadt die Arbeitsgemeinschaft "AG 13. Februar" verständigt. Ersatzlos ausfallen soll die Erinnerung an die Bombenangriffe und alle Kriegsopfer aber nicht. Die Stadt bereitet ein Gedenken im kleinen Rahmen vor. Im Anschluss daran will die Dresdner Philharmonie ein Gedenkkonzert per Livestream aus dem Kulturpalast spielen. Bei Bombenangriffen der Alliierten zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 kamen in Dresden rund 25.000 Menschen ums Leben.