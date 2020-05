Der Präsident der Leipzig Industrie- und Handelskammer, Kristian Kirpal, begrüßt die neue Corona-Schutzverordnung im Freistaat. Er sagte, das aktuelle Infektionsgeschehen lasse wieder mehr wirtschaftliche Freiräume zu. Es sei dringend geboten gewesen, so vielen Unternehmen wie möglich die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeiten zu ermöglichen. Sie bekämen nach wochenlanger Schließung endlich die so wichtige Perspektive. Auch die Wiedereröffnung von Grundschulen und Kitas sei ein wichtiger Schritt, damit die Unternehmen jetzt auch personell wieder aus dem Vollen schöpfen könnten.



Kirpal fügte hinzu: Wo noch Einschränkungen bestünden --- zum Beispiel für Reiseunternehmen und in der Freizeitwirtschaft --- müssen diese schnell auf den Prüfstand.