In Sachsen sollen bis Mitte Februar alle Bewohner, Patienten und Beschäftigte in Senioren- und Pflegeheimen eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten haben. Das teilte Sozialministerin Petra Köpping mit. In Einrichtungen für behinderte Menschen solle das bis Ende Februar der Fall sein. Allerdings sei immer noch nur eine begrenzte Menge Impfstoff verfügbar, räumte Köpping ein.



Die SPD-Politikerin kündigte zudem einen Perspektivplan mit möglichen Lockerungen des Lockdowns an. Eine Voraussetzung dafür sei, das die Inzidenz in Sachsen nachhaltig unter 100 sinke.