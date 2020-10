08:41 Uhr | Einschränkungen im Advent in Bad Düben

In Bad Düben wird es dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt geben. Das habe der Ältestenrat der Stadt entschieden, teilte Oberbürgermeisterin Astrid Münster mit. Auch das Adventsglühen an der Obermühle sowie die Wiederauflage der Aktion "Türen öffnen im Advent" werde es wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Mit den Absagen wolle die Stadt erreichen, dass einheimischen Unternehmen, die Gastronomie, die Hotels und Pensionen vor allem aber die Kindereinrichtungen und Schulen geöffnet bleiben können, so Münster weiter.

06:00 Uhr | Maskenkontrolle in ICE zwischen Erfurt und Leipzig angekündigt

Die Deutsche Bahn hat für heute eine Schwerpunktkontrolle zur Einhaltung der Maskenpflicht in Fernzügen angekündigt. Kontrolliert werde in einem ICE zwischen Erfurt und Leipzig, sagte eine Bahnsprecherin. Die Mehrheit der Fahrgäste halte sich an die Maskenpflicht, die auch für andere öffentliche Verkehrsmittel gelte, hieß es. Es gebe aber immer wieder auch Reisende, die von den Zugbegleitern darauf hingewiesen werden müssten. Weigerten sie sich, eine Maske zu tragen, schalteten die Eisenbahner beim nächsten regulären Halt die Bundespolizei ein.