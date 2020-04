06:04 Uhr | Wochenmärkte dürfen wieder öffnen - nicht alle Kommunen erlauben das

Seit heute sind in Sachsen wieder Wochenmärkte erlaubt. Das hat das Landwirtschaftsministerium entschieden, um regionalen Direktvermarktern die Existenz zu sichern. Die Erlaubnis gilt für den Verkauf von Lebensmitteln, selbst erzeugten Gartenbau- und Baumschulerzeugnissen sowie Tierbedarf. In der Chemnitzer Region haben die Kommunen die Neuregelung mit Erleichterung aufgenommen. So bleibt es in Annaberg-Buchholz bei den bekannten Marktterminen. Auch in Werdau, Hainichen oder Plauen finden wieder Wochenmärkte statt. Ausreichend Platz für den geforderten Sicherheitsabstand sei vorhanden, heißt es aus den Rathäusern.



In der Dresdner Region gibt es teilweise Skepsis: In Dippoldiswalde und Coswig bleiben Wochenmärkte untersagt. Die dortigen Stadtverwaltungen wollen Menschenansammlungen wegen der Ansteckungsgefahr vermeiden.

05:50 Uhr | Viele Umplanungen bei Hochzeiten in der Oberlausitz

Wegen des Versammlungsverbots zur Corona-Prävention müssen die Oberlausitzer Standesämter ihre Termine für Hochzeiten neu sortieren. In Bischofswerda beispielsweise haben in den vergangenen zwei Wochen drei Paare geheiratet, die ihre Trauung eigentlich erst später geplant hatten. Die meisten jetzt vorgesehenen Trauungen sind aber auf später verschoben worden, teilten die Stadtverwaltungen Bautzen, Hoyerswerda und Görlitz mit. In Bautzen seien bis zum Juni sogar vier Trauungen ganz abgesagt worden. Als Grund hätten die Paare geschlossene Gaststätten angegeben. Die Eheschließung als Rechtsakt, so die die Stadtverwaltungen, dürfe grundsätzlich weiter durchgeführt werden. Allerdings seien bei der Zeremonie aktuell keine Gäste zugelassen.

05.35 Uhr | Abschlussprüfungen für viele Auszubildende verschieben sich

Die schriftlichen Abschlussprüfungen für die rund 8.300 Auszubildenden aus dem Bereich der Industrie- und Handelskammern in Sachsen werden wegen der Corona-Pandemie verschoben. Neuer Termin ist der 16. bis 19. Juni. Die mündlichen beziehungsweise praktischen Prüfungen sollen nach derzeitigem Stand wie geplant ab 2. Mai beginnen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den IHK Dresden, Chemnitz und Leipzig.



Weniger betroffen sind die rund 2.100 Auszubildenden im Handwerk im Freistaat. Deren Gesellenprüfungen Teil 2, in die auch der praktische Teil integriert ist, beginnen erst im Sommer. Der erste Teil der Prüfungen fand für die überwiegende Zahl der Auszubildenden bereits im vergangenen Jahr statt.

05:20 Uhr | Dresdner Philharmonie spendet für freischaffende Musiker