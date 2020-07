In Deutschland gilt ab heute eine niedrigere Mehrwertsteuer. Bis Jahresende sind statt 19 nur 16 Prozent fällig. Der ermäßigte Satz sinkt von sieben auf fünf Prozent. Die Maßnahme ist Teil des Konjunkturpakets, mit dem die Regierung die Wirtschaft in der Coronakrise wieder ankurbeln will.

Volkswagen will ab heute die coronabedingte Kurzarbeit in seinen deutschen Werken vorerst beenden. Dies gelte auch für den Standort Chemnitz, teilte das Unternehmen mit. In Dresden und Zwickau war bereits vor längerer Zeit die Kurzarbeit beendet worden. Durch die Öffnung der Autohäuser und verkaufsfördernde Angebote habe sich die Auftragslage zuletzt positiv entwickelt, begründete der Konzern die Entscheidung. Man beobachte die Situation jedoch weiterhin sehr genau, um bedarfsgerecht reagieren zu können, erklärte der VW-Manager Arne Meiswinkel.

Die Kulturfabrik Hoyerswerda startet nach der coronabedingten Pause am Sonnabend in den Kultursommer. Die Veranstaltungsreihe mit Konzerten, Theater und Kino wurde in der Annahme organisiert, dass viele Hoyerswerdaer die Sommermonate eher in der Heimat verbringen werden, so KuFa-Chef Uwe Proksch. Auf dem Freigelände des Bürgerzentrums in der Braugasse öffne von mittwochs bis samstags jeweils ab 18 Uhr der Sommergarten mit Getränken, Musik und Boule-Platz. Am 4. Juli findet das erste Konzert statt und am 5. Juli gebe es eine kleine Variante des Braugassentheaters.